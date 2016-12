Il pullman dei tifosi della Fiorentina con la scritta "-39"

10:24 - Ancora striscioni vergognosi dentro (e fuori) lo Juventus Stadium. Stavolta i tifosi bianconeri, finiti nella bufera per le scritte su Superga, sono vittime. Vittime dell'idiozia di alcuni tifosi fiorentini che, in viaggio verso Torino, hanno esposto sul vetro posteriore del pullmann la scritta "-39", in chiaro riferimento ai morti dell'Heysel.

Scritte identiche sono state avvistate all'interno dell'impianto, dove si sono levati diversi cori inneggianti al Liverpool. Non per la pura passione calcistica nei confronti dei Reds, ma solo per evocare il tragico passato.