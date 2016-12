Il Profeta regala maglie augrafate: tutto falso 

16:27 - Alla Lazio, poco prima di approdare all’Inter, aveva regalato i suoi preziosi scarpini a un tifoso biancazzurro. Tre giorni fa, alla Pinetina, ai fans pronti ad abbracciarlo aveva fatto lo stesso: un paio di luccicanti scarpini al fortunato di turno. Per capire quanto Hernanes sia sensibile all'affetto che lo circonda e al tempo steso sia generoso.

Ci vuole poco per crearsi una bella fama, e anche poco perché qualcuno ne approfitti. E’ accaduto, succede sempre più spesso, sulla Rete dove un sedicente Hernanes, su un profilo Twitter fasullo, ha promesso maglie autografate ai tifosi. E di lì a poco si è aperta la caccia a Hernanes, fuori dalla Pinetina e altrove in Rete, per “ritirare” il prezioso oggetto di culto sportivo.

Non è la prima e non sarà l’ultima volta che ciò accade, per il brasiliano, per chi l’ha preceduto e chi verrà poi. Però occorre prendere contromisure e l’Inter ha provveduto con un avviso ai naviganti: Hernanes non possiede alcun profilo Twitter, ma solo uan pagina ufficiale su Facebook e per mettere in ordine le cose, l’Inter ha invitato i tifosi a controllare tra i following del profilo ufficiale del club.