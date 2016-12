Il presidente del River Plate: "Cambiasso giocherà negli Usa" 

18:30 - E adesso l'Inter e Walter Mazzarri guardano al futuro con altri occhi, altri stati d'animo. Il tempo della crisi è passato, si lotta per il quarto posto e -perché no?- magari un gradino più su. E si progetta il futuro. Thohir e Mazzarri hanno in agenda un incontro, ad aprile: tema, il prolungamento del contratto fino al 2016 (quello attuale scade nel 2015). Segno di continuità e di un progetto. Il gruppo argentino del Triplete, altro tema di primaria importanza, va valutato secondo nuovi schemi.

Zanetti, è già deciso: dopo il 30 giugno entrerà nello staff dirigente, com'è stato per Cordoba due anni fa. Ruolo e competenze sono da definire.

Milito farà ritorno in Argentina, ammesso che non trovi qualche altra sistemazione: la decisione è già presa, in accordo con la società. Il contratto in scadenza non sarà rinnovato.

Samuel, leader autentico, lascerà il gruppo-Inter? Molto dipende da quello che accadrà con Rolando e Ranocchia, visto che il sostituto naturale dl Samuel, ovvero Vidic, è già stato preso. L'Inter è decisa a riscattare Rolando dal Porto. Ranocchia, dato per sicuro partente fino a due settimane fa, non è più così sicuro che parta.

Cambiasso, infine. E' in attesa di una parola da parte di Thohir. La sua presenza in campo si vede e si sente: rientrato lui, è rientrata l'Inter. E a proposito di Cambiasso, ecco le parole di Rodolfo D'Onofrio, presidente del River Plate: "Avrei molto piacere a riportare Cambiasso in Argentina, qui al River. Ma so per certo che quando lascerà l'Inter andrà a giocare negli Stati Uniti". Subito? O no?