Il presidente Barcellona: "La Serie A deve seguire il modello Juve"

14:11 - "Se hai un prodotto interessante da vendere, riempi gli stadi, incassi e quindi puoi investire". Discorso che non fa una piega quello pronunciato dal numero 1 del Barcellona a 'La Repubblica'. Nessun dubbio nemmeno sull'esempio da seguire per il calcio italiano: la Juventus. Sulle parole d'invidia di Galliani riguardo la fiscalità spagnola commenta: "Noi paghiamo fior di tasse, la fiscalità in Europa dovrebbe essere uguale per tutti".

L'intervista a trecentosessanta gradi continua parlando dell'inizio di Luis Enrique e la fine del tiki-taka: "Non è finito il ciclo, si è evoluto. Cambiano gli uomini, ma restano i punti fermi che garantiscono continuità, come Messi, che nonostante la sconfitta in finale resta il più forte e Luis Enrique, che incarna il nostro concetto di calcio". Un po più cauto sull'argomento Suarez. "Ha chiesto scusa per il brutto gesto, cercheremo di aiutarlo a recuperare l'immagine accettando qualsiasi decisione prenderà la giustizia sportiva". Non chiedetegli però quanto è costato l'attaccante uruguaiano: il segreto verrà svelato non prima della presentazione.