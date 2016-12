Il più grande tifoso di Ronaldinho: ha collezionato 78 maglie in 16 anni

16:26 - Settantotto maglie collezionate in sedici anni di carriera: è questo il record di Giovanny Tocohua, il più grande tifoso di Ronaldinho. Ha seguito il Gaucho in tutta la sua vita da calciatore e ne ha immortalato ogni singolo momento conservando la casacca dei club per cui ha giocato. Dal Gremio degli esordi al Brasile campione del Mondo, passando per Milan, Psg, Barcellona e Atletico Mineiro. Il fedelissimo tifoso del Gaucho conserva nel suo guardaroba la bellezza di 78 maglie, di cui 23 della Seleçao. Ronaldinho lo ha scoperto e lo ha lodato pubblicamente su Twitter: "Guardate la collezione che Giovanny Tocohua. Ha delle divise che ho indossato nelle squadre in cui ho giocato. La mia storia è raccontata in quell'immagine". E probabilmente non è ancora finita: Dinho, svincolato dopo l'esperienza all'Atletico Mineiro, rischia di finire al Santos.

Olha a coleção que Giovanny Tocohua tem das camisas que já usei!! Minha história está escrita nessa foto!! pic.twitter.com/ReOwq4OExO

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 15 Agosto 2014