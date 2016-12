Il Parma farà ricorso al Tar per risarcimento danni

14:07 - Il Parma si è convinto: farà ricorso al Tar per chiedere i danni alla Figc dopo la decisione dell'Alta Corte del Coni di non rilascire la licenza Uefa. Una presa di posizione arrivata il giorno dopo lo sfogo del presidente Tommaso Ghirardi. Sofgo che ha spinto la squadra a scrivere una lettera al numero uno gialloblù dopo l'annuncio di voler lasciare la società. "Non molli presidente!!!", conclude il messaggio firmato "La sua squadra".

LA LETTERA DELLA SQUADRA A GHIRARDI

"Caro Presidente è la sua squadra che le parla. Questi sono giorni tristi per tutti noi , per tutta Parma. Ci è stato tolto un sogno. Un sogno che ci siamo costruiti giorno dopo giorno, con sudore e sacrificio. Capiamo l'amarezza, la delusione, lo sconforto di chi si sente tradito dalle istituzioni.... Ma noi che siamo uomini di campo e non di tribunali, abbiamo un solo modo per ripartire: trasformare questa ingiustizia in rabbia e la rabbia in nuova energia. Noi siamo pronti a ricominciare la corsa verso un obiettivo che ci siamo meritati sul campo quest'anno e che è frutto di un progetto di cui lei è il principale artefice. Per farlo però, abbiamo bisogno di lei, della sua passione , della sua onestà! Per rivivere le emozioni vissute quella sera del 18 maggio....il suo gruppo , quello che ha costruito con tanti sforzi le chiede un altra chance.... NON MOLLI PRESIDENTE !!! La sua squadra".