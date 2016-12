Il Parma aspetta l'euroverdetto: Europa League o no? 

10:11 - Domani il Parma conoscerà il suo eurodestino: Europa League si o no? A decidere l'Alta Corte del Coni con il Torino lì in attesa. Parma al momento fuori dall'Europa, conquistata meritatamente sul campo, per colpa di una pendenza, già risolta, da 280 mila euro. Il club emiliano non ci sta e per rafforzare la sua tesi difensiva ha aggiunto al suo faldone i pareri di esperti fiscalisti. Una tesi difensiva basata sulla buona fede della società, visto che il presidente Ghirardi ha provveduto a pagare, subito dopo il primo grado di giudizio, la somma contestata.

C'è poi il concetto temporale: le pendenze relative ai calciatori parcheggiati in altri club per il Parma andavano pagate entro il 30 giugno, non prima. E qui sta il paradosso: alla società emiliana viene contestato il mancato pagamento dell'Irpef, che il Parma pensava di formalizzare al 30 giugno come da contratto sottoscritto con i suoi calciatori in prestito. E ancora: se ad alcuni club di Champions League è stata data una multa plurimilionaria, per aver sforato parametri Uefa, perchè anche al Parma non viene data una multa?

Domani mattina il verdetto: la decisione è stata presa dal presidente Franco Frattini dopo circa 40 minuti di camera di consiglio. Il Parma saprà se potrà partecipare all'Europa League. In caso di esito negativo la partita non finisce qui: non è escluso il ricorso alla giustizia ordinaria, con primo passo da compiere presso il Tribunale arbitrale per lo sport di Losanna.

''Io non ho conoscenza dell'argomento ma siamo al Coni, nella casa dello sport e pretendo venga fatta giustizia nello sport''. Lo dice il presidente del Parma, Tommaso Ghirardi, all'Alta Corte presso il Coni. ''E' un mese che ascolto avvocati, leggo giornali che scrivono che io non ho pagato - aggiunge il patron senza nascondere l'emozione -, io non so cosa dire alla mia famiglia. Io ho pagato in ritardo? Sto spendendo decine di milioni da sette anni per un'opera sociale e sportiva. Sono andato in una citta' civile, che da due anni vince il fair play per il miglior pubblico italiano, se fossimo in un'altra piazza avremmo qui fuori 5mila persone. Oggi non c'e' nessuno perche' rispettiamo lo sport e vogliamo che lo sport faccia giustizia''.

Ghirardi ricorda quindi la sua avventura nel calcio. ''Stiamo parlando di 300mila euro su 15 milioni pagati - le sue parole -. Confido che chi ha meritato sul campo da gioco dopo un campionato difficile, una realta' di provincia che rinasce dopo il piu' grande crack della nostra nazione e forse d'Europa, deve avere rispetto''. ''Io faccio sport per passione - prosegue il presidente -.Ho pagato 13 milioni di euro per questa benedetta licenza Uefa, e domani paghero' altri 10 milioni perche' il Parma ha sempre onorato tutto e non e' mai stato sanzionato in 7 anni di mia gestione. Mi meraviglio del Torino, ho ricevuto la telefonata da mio grande amico Urbano Cairo che mi ha fatto i complimenti per aver vinto sul campo l'Europa League, credo che lo stesso Cairo non sia d'accordo a dover partecipare a questa coppa perche' lo sport e' un gioco. E' il giuoco del calcio''. ''Chiedo scusa per la mia emozione - conclude Ghirardi - vi ringrazio e ringrazio pubblicamente anche il presidente Cairo per la telefonata che mi ha fatto il 20 maggio''.