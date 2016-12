Il papà di Messi indagato per riciclaggio

11:50 - Nonostante lo straordinario talento, non c'è pace per Lionel Messi. Non solo per i problemi fisici e il vomito diventato ormai una costante. Ai guai con il fisco di qualche mese fa, infatti, si è aggiunta un'indagine sul presunto riciclaggio di denaro da parte del padre Jorge. Sono almeno due le partite di beneficenza "Messi e i suoi amici contro il resto del mondo" disputate in sei paesi americani tra il 2012 e il 2013 e finite sotto inchiesta.

Secondo il quotidiano spagnolo 'El Pais', l'unità antiriciclaggio della Guardia Civil spagnola avrebbe individuato 5 bonifici sospetti per un totale di 1 milione di euro provenienti dagli organizzatori delle partite di beneficenza e destinato a una società, legata a Messi senior, nel paradiso fiscale di Curacao. Leo e suo papà si sarebbero già dichiarati innocenti, assicurando di non aver guadagnato nulla dalle amichevoli.