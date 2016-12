Il pagellone del mercato europeo: ecco la nuova Champions League 

16:46 - Mancano due settimane all’inizio della 60ma Coppa dei Campioni. Ecco i nostri voti al mercato delle Big della prossima Champions, con un’importante precisazione: qui sono giudicate le operazioni di mercato e non il valore assoluto delle rose. I parametri valutati sono: funzionalità e qualità degli acquisti, saldo, spese per i singoli giocatori (in milioni di euro). Proprio in quest’ordine e non, come troppo spesso accade in Italia, partendo dalle figurine.

CHELSEA 9

Il miglior mercato dell’era Abramovich. Fabregas porta la creatività necessaria nell’avvio dell’azione e Diego Costa è perfetto per Mourinho: affamato, a volte sporco, spesso cattivo, sempre disposto a morire sul campo. Ceduto David Luiz, la difesa titolare potrebbe diventare Azpilicueta-Cahill- Ivanovic -Filipe Luis. Per ora, garantisce Il Drago Courtois.

BAYERN MONACO 8,5

Il super-colpo, Lewandowski a costo zero, era già stato piazzato a febbraio. È l’unica di questa Top 10 che chiude in attivo ed è una nota di enorme merito. La vera scommessa è lo “scambio” Kroos-Xabi Alonso, dopo che il Mondiale ha mostrato un divario clamoroso a favore del tedesco.

ATLETICO MADRID 8

Ha perso a peso d’oro Courtois, Filipe Luis e Diego Costa. La rosa è più profonda, con la voglia di rivincita di Mandzukic, più qualità sulle fasce sia dietro (l’ex Rubin Ansaldi e l’ex Benfica Siqueira) che davanti, con Griezmann e Cerci. Il 21enne portiere sloveno Oblak punta al posto da titolare dopo aver brillato col Benfica.

BARCELLONA 7,5

L’unico tra questi Top Club ad aver cambiato allenatore. I migliori acquisti, per ora, sono i canterani Munir e Sandro. È rivoluzione, con Xavi ai margini e l’addio a Valdes, Puyol, Fabregas e Sanchez. Innescati da Iniesta e Rakitic, Messi, Suarez e Neymar possono far impazzire l’Europa, a patto che tutti si sacrifichino anche nei rari momenti in cui il pallone ce l’avranno gli altri. Mezzo voto in meno per i 20 milioni dati al Valencia per il 30enne Mathieu.

ARSENAL 7

Non c’è stata la grande cessione (Fabregas, Van Persie) che in altre estati aveva finanziato il mercato. Da qui il passivo più pesante del lotto. Grandi investimenti davanti con Sanchez e il last minute Welbeck. Bel colpo il portiere della Colombia Ospina a 4 milioni dal Nizza. L’arrivo dal Southampton del pur promettente Chambers (19 anni) non basta per cancellare l’eterna sensazione di vulnerabilità difensiva.

BORUSSIA DORTMUND 6,5

Immobile e il difensore Ginter (20 anni, dal Friburgo) sono acquisti in linea con la filosofia del club: giovani in rampa di lancio da valorizzare definitivamente. I veri colpi potrebbero essere la conferma di Hummels, il ritorno del lungodegente Gundogan e il rilancio di Kagawa, tornato dall’esilio a Manchester.

LIVERPOOL 6,5

Perso Suarez, deve scongiurare “l’effetto Bale” fatale al Tottenham dopo la cessione del gallese: tanti acquisti di medio-alto livello, nessun progresso. Ha un parco di esterni offensivi entusiasmante: a Sterling e Coutinho si sono aggiunti Markovic e Lallana. I dubbi principali sono sulla tenuta di Gerrard e la continuità di Balotelli. In difesa serviva rapidità e non è la caratteristica migliore del croato Lovren, acquistato dal Southampton per oltre 25 milioni di euro.

REAL MADRID 6,5

Trionferebbe nel mercato delle figurine ma rischia il collasso per eccesso di talento offensivo. Senza gli equilibratori Xabi Alonso e Khedira (infortunato) è già franato in Liga e Supercoppa di Spagna. Ha perso Di Maria, che l’anno scorso ha vinto la classifica degli assist (17) dei cinque maggiori campionati europei. Ma ha Ronaldo, Bale, James, Kroos… Carletto, suerte!

PSG 6

Ha speso tutto (troppo: 50) per David Luiz. Il salto di qualità passa dalla consacrazione dei colpi di mercato precedenti: Marquinhos, Digne, Verratti, Cabaye e Lucas.

MANCHESTER CITY 6

Per dare copertura a centrocampo e difesa sono arrivati dal Porto Fernando (15) e Mangala (40!). Valori bilanciati dalla cessione di Javi Garcia allo Zenit per 17. Estate senza lampi, ma la rosa rimane spaventosa. Con uno Jovetic in più.

p.s. Il club che ha speso di più non parteciperà alle coppe. Il Manchester United ha acquistato due tra i calciatori più forti del globo, Falcao e Di Maria, senza colmare però i limiti della rosa dietro e in mediana e registrando un saldo negativo monstre (-151). A Van Gaal non mancherà il lavoro, e nemmeno la pressione.