Il Napoli travolge la Samp: a Marassi è 5-2 

18:36 - Il Napoli travolge la Sampdoria e coglie a Marassi la decima vittoria esterna in campionato, cifra mai raggiunta dagli azzurri prima di oggi. Un record toccato grazie al 5-2 rifilato ai blucerchiati: a segno nel primo tempo con Zapata (19'), Insigne (27') e Callejon (32') - illusorio il gol doriano del 2-1 siglato da Eder al 30' - il Napoli dilaga poi nella ripresa con Hamsik (47') e con l'autogol di Mustafi (61'). In chiusura il 5-2 di Wszolek.

LA PARTITA

Nulla ancora in palio. Nessuna pressione dunque, testa libera, gambe pure. Partita di fine stagione, insomma. Bella e divertente, di quelle in cui la paura della giocata non esiste. In cui anzi le cerchi e le trovi. Occasioni e gol. Tante e belli. Logica conseguenza. Quattro reti già nei primi 45 minuti, col Napoli avanti e la Samp a rincorrere dopo aver sfiorato per prima il vantaggio con Soriano e con Maxi Lopez. Passano invece gli azzurri, oggi in discutibile maglia mimetica: tapin di Zapata al 19esimo, terzo gol in campionato per il vice-Higuain, lesto a spingere in rete il pallone deviato da Fiorillo sulla traversa dopo il colpo di testa di Fernandez.



Già Fiorillo. Bravo e sfortunato in questa occasione, disastroso otto minuti più tardi sul mezzo esterno di Insigne che vale il 2-0: pallone che si infila sotto la traversa con l’estremo doriano che inspiegabilmente si tuffa sulla sua destra e libera lo specchio per il terzo centro in serie A del trequartista di Fuorigrotta. Così, in un Marassi diviso tra il tributo a Boskov e gli striscioni di incoraggiamento a Ciro Esposito, il Napoli di Benitez si invola verso la decima vittoria esterna in stagione, verso un record cercato e voluto. Cammino che il destro di Eder alla mezzora sembra complicare: ma a spianare la strada agli ospiti ci pensa ancora Fiorillo che 120 secondi dopo combina un altro pasticciaccio facendosi sorprendere dalla punizione di Callejon. Pallone che rimbalza all’interno dell’area piccola e si spegne in fondo alla rete.



Tre a uno che Reina blinda prima del riposo opponendosi bene a Maxi Lopez e Soriano e che diventa immediatamente 4-1 al rientro dagli spogliatoi: ci pensa Marek Hamsik a firmare il poker e a cancellare quell’incubo che durava da 190 giorni. Esterno destro di controbalzo – perfetto l’assist di Zapata - e per lo slovacco ecco il gol atteso dallo scorso novembre, il gol che spegne le velleità di rimonta dei blucerchiati. Che anzi affondano nuovamente con l'autogol di Mustafi che al 65esimo anticipa Zapata ma infila per la quinta volta Fiorillo. Da lì in poi c'è spazio per l'infortunio di Hamsik, uscito per un brutto pestone al piede rifilatogli dallo stesso Mustafi, per il rientro dopo quasi otto mesi di Zuniga e per il 5-2 allo scadere di Wszolek. Per la Samp un ko pesante, forse troppo, alla ultima davanti ai propri tifosi, per il Napoli invece due record (10 vittorie esterne e 35 punti fuori casa) e uno ipotecato: a quota 99 centri stagionali manca veramente pochissimo per abbattere il muro dei 100

LE PAGELLE

Hamsik 6.5: gioia e dolore. Gioia per il gol ritrovato dopo un'astinenza di quasi otto mesi, dolore per il brutto colpo che lo ha costretto ad uscire anzitempo. Condizioni da verificare.

Fiorillo 4.5: inizia bene ma prosegue malissimo. Un grande intervento su fenandez e due papere su Insigne e Callejon: insicuro e fuoritempo, affonda tra le sue paure e trascina con sè la squadra

Zapata 7: gol, assist, corsa e impegno. Se doveva essere il giorno utile per lanciare messaggi a Benitez e alla società la missione è certamente riuscita

Eder 6: con Soriano è il solo che si salva nel disgraziato pomeriggio doriano

Callejon 7.5: giocatore straordinario. Vede la porta, attacca, difende, lo trovi ovunque e ovunque fa bene.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-NAPOLI 2-5

Sampdoria (4-2-3-1): Fiorillo 4.5; De Silvestri 5, Mustafi 5, Gastaldello 5, Regini 5; Palombo 5.5, Krsticic 5 (13' st Renan 5.5); Gabbiadini 4.5 (19' st Sansone 5), Eder 6, Soriano 6; Maxi Lopez 5 (35' st Wszolek 6). A disp.: Da Costa, Falcone, Costa, Fornasier, Rodriguez, Salamon, Bjarnason, Sestu. All.: Mihajlovic

Napoli (4-2-3-1): Reina 6.5 (33' st Doblas 5.5); Maggio 6, Mesto 6, Fernandez 6.5, Reveillere 6; Inler 6.5, Jorginho 6; Callejon 7 (27' st Zuniga 6), Hamsik 6.5 (20' st Mertens 6), Insigne 6.5; Zapata 7.5. A disp.: Colombo, Henrique, Lasicki, Ghoulam, Romano, Radosevic, Pandev. All.: Benitez

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 19' Zapata (N), 27' Insigne (N), 30' Eder (S), 32' Callejon (N), 2' st Hamsik (N), 16' st aut. Mustafi (S), 43' Wszolek (S)

Ammoniti: Mustafi (S)

Espulsi: -