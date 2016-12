Il Napoli replica al Guardian: "Luogo comune arcaico, chiedete scusa"

18:48 - Dopo la gaffe del 'Guardian' , che aveva definito il Napoli "una roccaforte della mafia", è arrivata la replica del ds Riccardo Bigon. In una lettera inviata al tabloid, infatti, il dirigente partenopeo pretende le scuse dei responsabili: "Il nostro sbigottimento è straordinario nel leggere un luogo comune così superato, volgare, stupido. Un luogo comune così arcaico da essere rigettato dagli stessi inglesi che a milioni vengono in vacanza da noi".

Le lettera, pubblicata sul sito del Napoli, è indirizzata a Ian Prior, il caporedattore della sezione sport del quotidiano: "Mr Ian Prior le chiedo di pubblicare questo mio messaggio che indirizzo ad un quotidiano, per me prestigioso, come 'The Guardian', in riferimento all'articolo pubblicato sul vostro sito internet (...) So che può succedere che gli articoli non vengano letti con attenzione prima di essere pubblicati, quindi lei, che è il responsabile delle pagine sportive, potrebbe non aver ben capito quello che è stato scritto. Perché se così non fosse, il nostro sbigottimento sarebbe straordinario, nel leggere un luogo comune così superato, volgare, stupido, come quello di accostare una città alla mafia. Un luogo comune così arcaico da essere rigettato dagli stessi inglesi che a milioni vengono ogni anno in Italia, Napoli inclusa, per passare le loro vacanze. Non lo farebbero certamente se pensassero che Napoli è la roccaforte della mafia, dove magari sparano per strada o rapinano le persone ad ogni angolo di strada. Ma voglio ancora pensare che lei non abbia letto l'articolo in rete, e in questo caso, mi aspetto, anche a nome dei napoletani e degli italiani, le sue scuse. Vede mister Prior, è come se noi giudicassimo una città come Newcastle e i suoi abitanti degli ignoranti palestrati volgari e sociopatici, nella maniera in cui vengono rappresentati dal reality Geordie Shore in onda su MTV, cosa che naturalmente non pensiamo".