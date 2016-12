Il Napoli perde Hamsik: distorsione alla caviglia 

10:26 - Neanche il tempo di esultare per il gol ritrovato dopo tanti mesi e Marek Hamsik è costretto a fermarsi ai box per infortunio. Gli esami effettuati allo slovacco, dopo il pestone subito contro la Sampdoria, hanno evidenziato distorsione di primo grado alla caviglia sinistra. Stop di 20 giorni e parola fine su una stagione iniziata bene e poi diventata maledetta. Niente Verona, ma potrebbe recuperare per le amichevoli con la sua nazionale.