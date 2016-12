Il Napoli asfalta il Verona: al San Paolo finisce 5-1

07:20 - Primo tempo a senso unico: dopo 25 minuti i partenopei sono già avanti 3-0, grazie alla rete al 5' di Callejon e alla doppietta, tra il 12' e il 25', di Zapata. Una solo sussulto veronese con una rete annullata a Toni (34') per giusto fuorigioco. Nel secondo tempo tocca a Mertens scatenarsi: segna al 61' e al 77' (rete capolavoro). Tra le due reti del belga, la gioia veronese con Iturbe (66') su punizione deviata da Zuniga.

LA PARTITA

Il Verona ha ancora speranze per un posto in Europa League, ma quando scende in campo non sembra ricordarsene. Con questa mentalità, per il Napoli è facile imporsi: ma i partenopei, di fronte a un San Paolo a porte chiuse sebbene pieno di bambini (mai in silenzio per 90 minuti) vogliono strafare. La rete arriva dopo solo 5 minuti: è Callejon, inspiegabilmente ignorato nella rosa della Spagna per il Mondiale, a raccogliere uno splendido assist del belga Mertens e insaccare alle spalle di Nicolas, all'esordio stagionale. passano solo 7 minuti e Zapata raddoppia: nuovo assist di Mertens, il colombiano fa valere il fisico, riesce a girarsi e a battere ancora il portiere veronese. E' un match a senso unico: il Napoli continua a creare potenziali occasioni da rete, il Verona è sotto shock e fa fatica a reagire. Questa fatica si concretizza al 25': Mertens serve Callejon, che palleggia e crossa per Zapata: il colombiano è completamente solo, e con tutto il tempo del mondo stacca e batte per la terza volta Nicolas. Poco dopo, al 34', il Verona trova la rete: è Luca Toni a marcare, ma il suo urlo è strozzato dalla bandierina dell'assistente che segnala il (giusto) fuorigioco. Verso la fine del primo tempo, 43' minuto, Sala prova a pescare il jolly da 25 metri: palla fuori di poco, con Doblas proteso in tuffo. Finisce il primo tempo, 3-0 Napoli e trombette dei bambini oramai scariche.

Il secondo tempo (dopo la doverosa ricarica del gas per le suddette trombette, dalla potenza invidiabile) segue la falsa riga del primo: e il Napoli cala il poker al 61', con Mertens, per distacco il migliore in campo, che diventa attore protagonista (insieme ad Albertazzi, autore di un orrore in difesa) e batte l'incolpevole Nicolas. Il Verona si scuote dal torpore, almeno per 5 minuti: quelli che portano il 4-0 a diventare un 4-1, con la rete di Iturbe su calcio di punizione (deviata da Zuniga in barriera). Cambia poco: la partita continua a essere di dominio partenopeo, che gioca, si diverte (innumerevoli le giocate di prima, i colpi di tacco e le finezze) e segna ancora. Indovinate con chi? Mertens: controllo al limite, saltato un paio di difensori e destro in caduta a fil di palo. Un giocatore fantastico, un acquisto decisamente azzeccato e un probabile protagonista ai mondiali, con l'outsider Belgio. Ultime azioni degne di nota all'80', con Juanito Gomez che si divora una rete fatta davanti a Doblas, bravo a rimanere in piedi fino all'ultimo, e sul capovolgimento di fronte il miracolo di Nicolas, che toglie dal "sette" un sinistro di Zuniga.

Finisce così 5-1 per il Napoli, che si diverte e fa divertire il pubblico under 18: 3° vittoria consecutiva e 7° risultato utile di fila, numeri che certificano la meritata qualificazione alla Champions League (ottenuta già diversi turni fa) e permettono la festa finale a tinte azzurre. Verona che butta via le esigue speranze di qualificazione in Europa League ancora prima di scendere in campo: interrotta così la striscia di 4 risultati utili consecutivi, e campionato chiuso al 10' posto. Ciò non toglie che sia stata una stagione fantastica da parte di Mandorlini e squadra, e che la base per la prossima sia decisamente buona.



LE PAGELLE

Mertens 8,5 - Un giocatore pazzesco. Entra in 5 reti su 5, firmandone 2 condite da 2 assist. Potenza e precisione, rapidità e velocità: un giocatore completo, un ottimo colpo in prospettiva. E attenzione al Belgio ai Mondiali...

Zapata 7,5 - Il gigante colombiano fa valere stazza e potenza. Il primo gol è il riassunto dei due elementi: tiene a distanza il marcatore, si gira in un fazzoletto e segna in diagonale. Il secondo, pura forza nelle gambe, senso di posizione e completa mancanza di difensori. Una buona alternativa a Higuain.

Callejon 7 - Lasciato fuori dalle convocazioni della Spagna per troppa abbondanza, l'esterno prova a farsi rimpiangere così: una rete che spiana la strada ai partenopei e un assist al bacio per Zapata. In mezzo, la solita aprtita di corsa e tanta qualità.

Nicolas 6 - Il voto è una media del 5 del primo tempo, dove prende 3 gol sui quali forse potrebbe fare qualcosina in più, e il 7 del secondo tempo, dove sventa almeno tre chiare occasioni da rete. Senza le sue parate, il passivo poteva essere ben peggiore. un esordio pesante ma che ha mostrato buoni spunti.

Albertazzi 4,5 - Entra in campo al posto di Agostini, uno dei peggiori, e se possibile combina ancora di peggio: regala palla a Mertens, a 3 metri dal proprio portiere, e permette la rete del 4-0. Un solo errore, è vero: ma dimostra fragilità mentale, una caratteristtica che in Serie A non può mancare.



IL TABELLINO

NAPOLI-HELLAS VERONA 5-1

Napoli (4-2-3-1): Doblas 6; Maggio 6.5, Henrique 6, Britos 6, Ghoulam 6.5; Jorginho 6 (33' st Lasicki sv), Dzemaili 6.5 (13' st Zuniga 6); Callejon 7 (1' st Radosevic 6), Mertens 8.5, Insigne 7; Zapata 7.5

A disp.: Reina, Colombo, Fernandez, Mesto, Inler, Reveillere, Pandev. All.: Benitez 7

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas 6; Cacciatore 5.5 (8' st Gomez 5), Moras 5, Marques 5.5 (23' st Rabusic 5.5), Agostini 5 (12' st Albertazzi 4.5); Sala 5.5, Donadel 6, Hallfredsson 6; Iturbe 6.5, Toni 6, Marquinho 5.5.

A disp.: Rafael, Gonzalez, Cirigliano, Donsah, Jankovic, Cacia. All.: Mandorlini 5

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 5' Callejon, 12' e 25' Zapata, 16' st e 32' st Mertens (N); 20' st Iturbe (V)

Ammoniti: 21' Callejon, 14' st Radosevic (N); 8' st Agostini (V)

Espulsi: -