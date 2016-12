Il Moscardelli inglese: barba benefica per Clayton 

12:16 - Il Moscardelli inglese si chiama Adam Clayton. Il centrocampista dell'Huddersfield Town, squadra che milita in Championship, ha sfoggiato una barba tinta di bianco e azzurro come i colori sociali del club. Motivo del nuovo look: beneficenza. Clayton lo aveva infatti promesso, su twitter, in caso in cui le donazioni alla Town Foundation avessero raggiunto una buona somma in pochi giorni. Detto e fatto perché, per fortuna, le casse della fondazione si sono riempite.