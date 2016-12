27 maggio 2014 Il mito della Grande Inter, 50 anni dopo Il 27 maggio 1964, la prima Coppa dei Campioni nerazzurra: la festa con il presidente onorario e il numero uno interista Tweet google 0 Invia ad un amico

13:49 - Cinquant'anni dalla Grande Inter, per celebrare il Mito nerazzurro legato a Vienna, al Prater, al Real di Puskas e Di Stefano, a Picchi e Facchetti, Suarez e Mazzola, Herrera e Angelo Moratti. La notte del 27 maggio 1964 cinquant'anni dopo, al Palazzo della Regione la festa con tutti gli interisti che c'erano quella notte. Una festa con Massimo Moratti gran cerimoniere: "Adesso sogno la quarta Champions". E Thohir: "Ripetiamo quei successi".

MORATTI: "ADESSO PRENDIAMOCI LA QUARTA"

Massimo Moratti, presente alla cerimonia, non si è sottratto poi alle domande dei tanti giornalisti presenti. ''E' stata una serata bellissima, piena di emozioni per tutti noi. Se con Thohir ci siamo dati appuntamento per costruire una nuova Grande Inter? Soprattutto, cerchiamo di vincere una quarta coppa, che poi farebbe nascere automaticamente una saga del genere. Abbiamo parlato anche di altre cose con Thohir, questioni che consentono di mettere le basi per fare normalmente bene e crescere. C'è un clima di fiducia reciproca. E' stato carino a venire oggi come rappresentate ufficiale dell'Inter e anche a livello personale, avendo davanti un futuro che può essere meraviglioso. Credo che per lui sia stata una grande iniezione di fiducia''.



Cosa serve per tornare grandi? ''Intanto serve sempre fortuna per fare le cose. E poi i giocatori. Ma dico anche che questi che ci sono adesso potrebbero far parte tranquillamente di una grane squadra. Poi occorre un allenatore che li faccia giocare bene come è successo allora e anche a me''.



Economia e mercato: questi i temi trattati in questi giorni con Thohir? ''Sì, abbiamo discusso anche del piano economico. Sul mercato, invece, condividiamo alcuni giudizi su giocatori che ci sono in giro: è stato divertente scoprire che la pensassimo uguale. Ma non abbiamo fatto grandi progetti, sta lavorando molto bene Ausilio che ha tanta fiducia e se la merita''.



Da Ince a Ince, che effetto le fa questo segno del cambio generazionale? ''Significativo e divertente. Paul era un grandissimo e spero che il figlio sia uguale. Ince ha iniziato un qualche cosa che è andato bene e credo che sia stato acquistato proprio per quello''. Quindi è già preso Tom Ince? ''No, credo stiano ancora parlando. Ho sentito oggi il presidente e mi diceva che c'è ancora da lavorare''.



Ranocchia sarà capitano? ''E' un ragazzo bravissimo che merita anche di avere un'esperienza di quel genere, ma saranno loro a decidere''.

L'UNDICI CHE HA FATTO LA STORIA

Inter-Real Madrid 3-1, finale di Coppa dei campioni, gol di Mazzola, Milani, Felo e ancora Mazzola all'epoca venìtiduenne capace di stupire la potenza-Real, seppure invecchiata nei suoi fenomeni, e il mondo.

L'undici di quella notte: Sarti, Burgnich, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milan, Suarez,, Corso sillabati a memori da sempre, nella breve attesa della seconda Coppa campioni (1965, a San Siro, Inter-Benfica 1-0) e nella lunghissima notte che gli interisti avrebbero atteso poi, fino al 2010, con il Triplete di Mourinho e Inter-Bayern 2-0 (Milito bis) nel trionfo segnato dal destino, perché si giocò a Madrid, al Bernabeu.