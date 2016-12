Il Milan vede la luce: cresce l'autostima 

15:59 - La vittoria di Firenze è un toccasana per il morale del Milan che ora vede la luce in fondo al tunnel. Per la banda di Seedorf, oltre a un buon gioco, ora stanno arrivando anche i risultati, quelli che contano di più. Cresce l'autostima, fondamentale per un buon finale di stagione. Calendario alla mano la strada sembra essere in discesa: Balotelli e compagni hanno superato il primo, difficile, esame, sabato non possono fallire la prova di maturità contro il Chievo.

In quattro giorni Seedorf ha salvato la sua panchina con due buone partite e ora si guarda al futuro con il sorriso: si torna a parlare del progetto di Clarence perché l'olandese sarà sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione. Il bilancio delle sue prime 11 partite in campionato può essere positivo considerando che viaggia anche a +5 punti sul cammino di Allegri.

Poi c'è Balotelli che con una pennellatta ha messo a tacere tutte le brutte voci. La sua non è stata una partita eccellente, ma ha segnato e viziato il gol di Mexes. Dopo 15' era già ammonito, ma è stato bravo a non perdere la calma e si è impegnato fino alla fine. Qualche scintilla con Ambrosini ma Seedorf è intervenuto in tempo e lo ha richiamato in panchina nel finale. D'accordo, non è ancora un campione e tutto dipende da lui. Frase detta e ridetta, ma se continua a segnare poco importa del resto, per ora.