Il Milan vale 750 milioni. Come minimo 

17:11 - Quanto vale il Milan, il giorno dopo. Dopo l’offerta del magnate cinese Lim (500 milioni) è arrivata la smentita della Fininvest sulla cedibilità del club, e –ancora di più- a sera è stato Silvio Berlusconi a precisare che il Milan vale molto di più e che la famiglia non vende il club.

E’ risaputo che sono in corso sondaggi e colloqui per una partnership: non c’è fretta. Marina Berlusconi e Barbara Berlusconi se ne stanno occupando.

E c’è da capire quale sia il valore del Milan. Barbara Berlusconi all'inizio di primavera e dinanzi alle prime voci di offerta di Lim aveva parlato di 1 miliardo. Troppo? Marco Bellinazzo, sul Sole 24 Ore, ha provato a dipingere lo scenario. Ha scritto che secondo Forbes, la società-Milan vale 750 milioni, a metà strada tra l’offerta di Lim e la valutazione della proprietà. Ovvero i 500 milioni dell’offerta più i 250 milioni dell’indebitamento da coprire. E valutando in questa cifra tutti i parametri: patrimonio, strutture, parco giocatori, ingaggi, ammortamenti, settore giovanile, concessioni, licenze e marchi.

Un’ultima cosa, a proposito di Lim. La stampa cinese lo accusa di aver rapporti con personaggi cinesi poco raccomandabili,e precisa che Lim (non è un segreto) stava per comprare il Valencia e sta cercando di prendersi il Tottenham.