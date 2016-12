Il Milan sceglie Diego Lopez

10:05 - E' Diego Lopez il portiere scelto dal Milan per affiancare Abbiati. Il club rossonero sta trattando in queste ore con il Real Madrid per cercare di trovare un accordo e strappare un prestito. Il problema maggiore, in una trattativa che pare ben avviata e nella quale ci sarebbero già stati importanti contatti tra Galliani e Perez, è l'ingaggio, attualmente troppo alto per i parametri del Milan. Resta aperta, per il 2015, la pista che porta a Perin.

E l'alternativa alla soluzione "giovane" (Perin, appunto) ora ha un volto: quello di Diego Lopez, 33 anni, del Real Madrid. Ancelotti ha liberato il portiere che nelle ultime due stagioni ha giocato titolare nella Liga (Casillas in Champions League): l'acquisto di Keylor Navas, nazionale della Costarica, e l'obbligata permanenza di Casillas, titolare nella conquista della decima Champions League, impone al Real la scelta di cedere quello che è diventato il terzo portiere, appunto Diego Lopez. E su di lui il Milan punta, se la trattativa su Perin dovesse fermarsi per essere aggiornata a gennaio oppure alla prossima stagione. Un portiere giovane nel futuro del Milan ci sarà. E a Perin il Milan pensa dallo scorso inverno.