Il Milan perde ancora: 2-0 Liverpool 

14:02 - Terza sconfitta consecutiva, su tre partite giocate, per il Milan nella Guinnes Cup: il Liverpool domina e passa 2-0. Nel primo tempo solo Reds in campo: al 17' Essien perde malamente palla, Abbiati salva su Sterling ma nulla può sul successivo tap-in di Allen. Al 28' il portiere rossonero para un rigore a Lambert. Il raddoppio degli inglesi arriva nel finale: all'89' contropiede, Coutinho appoggia fuori per Suso che insacca di sinistro.

E' allarme Reds in casa Milan dopo una Guinnes Cup abbastanza disastrosa, almeno sul piano dei risultati. Dopo il 3-0 con l'Olympiacos e il 5-1 con il Manchester City, ecco il 2-0 con il Liverpool: 10 gol subiti e solo uno segnato. Contro gli inglesi qualche segnale positivo si è visto, ma nel primo tempo non c'è stata praticamente partita. Solo un'occasione per Saponara sul finire. Nella ripresa neanche l'ingresso in campo di Balotelli è servito per andare a segno. Supermario non ha brillato, anche per via dei pesanti carichi di lavoro: la forma migliore è ancora lontana, per lui e per tutto il Milan. Un secondo tempo comunque migliore per i ragazzi di Inzaghi che hanno provato a fare qualcosa di buono: si deve ripartire da qui, con coraggio.

Milan: Abbiati (Gabriel); Abate (Zapata), Rami (Mexes), Bonera, De Sciglio (Albertazzi); Muntari (Poli), Essien (Cristante), Saponara; Niang, Pazzini (Balotelli), El Shaarawy (Honda). A disposizione: Agazzi, Honda, Poli, Zapata, Constant, Cristante, Gabriel, Zaccardo, Mexes, Mastour, Albertazzi, Pinato, Balotelli, Modic. Allenatore: Inzaghi.

Liverpool: Mignolet; Kelly (Johnson), Toure (Skrtel), Coates (Sakho), Robinson (Enrique); Lucas (Gerrard), Henderson (Coady), Allen (Can), Ibe (Coutinho); Lambert (Peterson), Sterling (Suso). A disposizione: Sakho, Can, Jones, Johnson, Enrique, Gerrard, Coutinho, Coady, Skrtel, Suso, Peterson. Allenatore: Rodgers.

Reti: 17' Allen (L), 89' Suso (L).

Ammoniti: Kelly (L), De Sciglio (M)