Il Milan doppia la Juve sui social network

13:20 - C’è lo scudetto che conta, ed è quello che la Juventus di Conte sta conquistando per la terza volta consecutiva.

C’è lo scudetto del tifo, che conta quanti tifosi abbia una squadra, e anche in tal caso la Juventus è l’elemento dominante, dietro la squadra bianconera Inter e Milan si dividono il podio. E oggi è anche il tempo di chiarire quale sia lo scudetto dei social network, ovvero quanti followers abbia un club.

Ebbene, il magazine Wired ha stilato la classifica della Serie A in base al numero di fan e followers rispettivamente su Facebook e Twitter. In vetta c'è il Milan coi suoi 21 milioni e 291 mila seguaci. I rossoneri distanziano in maniera siderale la diretta inseguitrice, la Juventus, ferma a 10 milioni e 729 fedelissimi. Al terzo posto troviamo l'Inter, con 234 milioni e 604 mila seguaci. I nerazzurri precedono la Roma e il Napoli, le ultime a superare il milione.