Il Milan convince a Monza: 2-0

11:17 - Buon test per il Milan di Pippo Inzaghi: al Brianteo i rossoneri hanno battuto 2-0 il Monza, formazione di Lega Pro. Sorrisi in casa milanista per la prestazione della squadra che sta crescendo: dopo un primo tempo ben giocato, i gol sono arrivati nella ripresa. Niang ha sbloccato il match su rigore al 69', poi lampo di classe del giovanissimo Mastour che, saltando due avversi, ha servito a Mastalli la palla del 2-0 finale.

LA PARTITA

Il Milan di Pippo Inzaghi sta prendendo sempre più forma. Dopo dieci giorni di lavoro la condizione ottimale non c'è ancora, ma la sintonia tra i giocatori si nota sempre più. Dopo l'amichevole di mercoledì con il Renate, dove già si era vista la mano del neo allenatore, ecco le conferme nella calda e afosa domenica brianzola. I segnali più positivi sono arrivati da Niang e Mastour. Il primo sta cercando di guadagnare la fiducia del tecnico, mentre il sedicenne ha sfuttato benissimo l'occasione per mettersi in mostra. Con Menez assente per un affaticamento ed El Shaarawy un po' in ombra i protagonisti del match sono stati loro. Bene anche la difesa che non ha subito praticamente nulla: sia la coppia Bonera-Alex e sia quella composta da Rami e Alex hanno dato garanzie. A centrocampo la linea verde della società sta dando i primi frutti: Cristante, Saponara, Modic sono tutti promossi.

LA CRONACA

92' E' finita: il Milan batte 2-0 il Monza in amichevole

81' Entrano altri due giovani nel Milan: Simic e Di Molfetta al posto di Alex e Constant

75' RADDOPPIO DEL MILAN: Mastalli a segno dopo una bella azione che ha visto protagonista Mastour. Il giovane ha recuperato palla e saltato due avversari prima di mandare in rete il compagno.

71' Ingresso in campo di Mastour al posto di El Shaarawy. Pinato sostituisce Niang

69' GOL DEL MILAN: Niang spiazza Viotti dal dischetto

68' Fallo su Mastalli in area: rigore per il Milan

62' Due cambi per i rossoneri: dentro Robinho e Mastalli, fuori Pazzini e Poli. Due sostituzioni anche per il Monza

56' Punizione di Niang dai 20 metri: palla sulla barriera

53' La punizione di Burrai sbatte sulla barriera

52' Rami stende Vita al limite dell'area: cartellino giallo

46' Due cambi per il Milan: Rami al posto di Bonera, Agazzi sostituisce Abbiati. Rivoluzione per il Monza di Pea. Si comincia con il secondo tempo

Riccardo Saponara in esclusiva a Carlo Pellegatti: "Con il passare dei giorni stiamo migliorando. c'è sintonia. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo possiamo fare meglio: bisogna alzare l'asticella. In questo nuovo ruolo mi trovo bene: ringrazio Inzaghi per la fiducia. Pippo ci sta facendo crescere come squadra".

45' Finisce il primo tempo: 0-0.

41' Ci prova il Monza su punizione: il destro di Perini finisce di poco a lato

34' Cresce il MIlan. Bel tiro di Cristante da fuori: Viotti si tuffa e mette in angolo. Nulla di fatto dalla bandierina

32' Gol annullato a Pazzini. La punta rossonera trovata in fuorigioco sul tap in dopo la bella conclusione di Poli

25' E' arrivata Barbara Berlusconi al Brianteo. L'ad si è seduta in tribuna al fianco di Galliani

22' El Shaarawy ci prova ancora: girata al volo e palla alta

19' Tentativo di El Shaarawy in rovesciata su corner di Constant

9' Conclusione di Pazzini, il più attivo tra i rossoneri. Ancora in ombra El Shaarawy

5' Il Milan prova a fare la partita. Buona azione costruita con Pazzini che in area ha stoppato bene, poi non ha trovato il supporto dei compagni

1' Fischio d'inizio al Brianteo: primo pallone toccato dai rossoneri

17:55 Milan in maglia rossonera e Monza in bianco. Menez neanche in panchina.

17:45 Silvio Berlusconi non c'è. Il presidente ha dato forfait, confermato il vertice con Pippo Inzaghi e Galliani a cena ad Arcore.

17:30 Ecco le formazioni ufficiale dell'amichevole del Brianteo.

La partita è visibile su Premium Calcio.



IL TABELLINO

MONZA-MILAN 0-2

Monza (4-4-2): Viotti; Franchino, Zullo, Dal Poggetto, Massoni; Anghileri, Vita, Perini, Anastasi; Radrezza, Candido. A disp.: Perniola, Anderson, Beduschi, Briganti, Foglio, D'Alessandro, Burrai, Grandi, Pessina, Terrani, Alessandroni. All.: Fulvio Pea

Milan (4-3-3): Abbiati (1' st Agazzi); Zaccardo, Bonera (1' st Rami), Alex (36' st Simic), Constant (36' st' Di Molfetta); Poli (17' st Mastalli), Cristante (30' st Benedicic), Saponara (30' st Modic); Niang (26' st Pinato), Pazzini (17' st Robinho), El Shaarawy (26' st Mastour). A disp.: Gabriel, Albertazzi. All.: Filippo Inzaghi

Ammoniti: Rami (Milan)

Marcatori: 69' rig. Niang, 75' Mastalli