Il Milan ci (ri)prova: vuole Lavezzi

10:27 - Sfuma Iturbe, si prova con Lavezzi. Il Milan cambia strategia, dunque obiettivo. L'argentino del Verona, al momento, riguarda più la Juventus disposta ad avvicinare, e molto, le pretese del Verona attestate a 27 milioni. Così da Casa-Milan riecco spuntare Ezequiel Lavezzi, 29 anni, da due stagioni al Paris St. Germain e con buone possibilità di cambiare aria. Lui, Lavezzi, non ha mai declinato l'invito (eventuale) di trasferirsi al Milan, la scorsa primavera -fra l'altro- era già stato notato a Milano con motivazioni rossonere, visto che Galliani già da qualche mese ha inquadrato l'argentino fra gli obiettivi di mercato.

L'operazione-Lavezzi al Milan verrebbe a costare 15 milioni, forse qualcosa in più. Di sicuro meno di quello che si dovrebbe spendere per Iturbe. Lavezzi, dalla sua, ha un contratto oneroso (4 milioni a stagione), ma ci sono varie soluzioni per mettere a punto la giusta strategia. E' un'operazione appena avviata, per capire come e in quali tempi muoversi, anche perché Lavezzi è impegnato nell'ultima fase del Mondiale.

Inzaghi ha chiesto un esterno d'attacco. E Lavezzi gli piace molto. Ma c'è ancora molto da fare.