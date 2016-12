Il "Guardian": Cellino "deve" lasciare il Leeds

15:58 - Massimo Cellino rischia di perdere il Leeds dopo la condanna per evasione fiscale emessa, per ora in primo grado, da un tribunale italiano. Per controllare un club inglese - ricorda oggi il Guardian, che dedica un lungo articolo alla vicenda, - qualsiasi acquirente privato deve superare una sorta di esame di idoneità per garantire che il soggetto in esame non abbia conti in sospeso con la giustizia né precedenti penali.



Già per finalizzare l'acquisto del club inglese, lo scorso aprile, Cellino era stato sottoposto a lunghi e accurati controlli, poi superati. Ma ora che un giudice lo ha accusato di aver ideato un "sistema machiavellico" per evadere le tasse su uno yacht acquistato nel 2012, la Football League potrebbe ritirargli la fiducia, fino a costringerlo a cedere il Leeds.