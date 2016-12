Il fratello di Balotelli convocato dalla Padania per i Mondiali

10:28 - Balotelli ai Mondiali, non in Brasile ma in Lapponia. Stiamo parlando del fratello Enock e non di Supermario che sarà regolarmente nel gruppo di Prandelli. La sorpresa arriva dalla Padania che a giugno parteciperanno ai Mondiali di calcio per le squadre tesserate Conifa (Confederation of Independent Football Associations) e, come scrive il Qn Giorno, sta pensando a convocare il più piccolo della famiglia Balotelli, attaccante attualmente tesserato per il Vallecamonica in Eccellenza. La squadra biancoverde cerca il poker iridato e ha un asso nella manica.