Il Faraone prenota il ritorno, domenica

16:02 - Tutto è pronto, o quasi. Domenica alle 15, Milan-Padova campionato Primavera. Per il ritorno in campo, in una gara ufficiale, di Stephan El Shaarawy. Dopo l'allenamento e la partitella di giovedì agli ordini di Pippo Inzaghi, e il ritorno al gol (uno), il Faraone continua col lavoro e l'ottimismo. Se tutto procederà come si crede e si spera, sarà convocato con la Primavera per la gara contro il Padova. Poi si valuteranno progressi e condizione, per capire se, come e quando potrà rispondere alla chiamata di Seedorf.

Da gennaio 2013, e soprattutto dallo scorso settembre, è stato inseguito e colpito dalla malasorte. Il Milan nel corso di questa stagione non lo ha quasi mai avuto a disposizione, a novembre si è definitivamente fermato per operarsi, e questi sono i momenti in cui riannodare il filo col passato e riprendersi il futuro. Non andrà ai Mondiali in Brasile. Ne avrà altri, a disposizione. Ha solo 21 anni e mezzo.