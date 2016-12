Il Dunga-bis alla Selecao. A ore l'annuncio 

10:28 - Carlos Dunga è il nuovo ct del Brasile. La nomina nelle prossime ore da parte della Federcalcio verdeoro, e l'attesa conferenza stampa, prevista per domani, martedì. Dubbi non ce ne sono, i media brasiliani danno per scontata la scelta e così, con un balzo all'indietro di 4 anni, la Selecao torna ad affidarsi a Dunga, 51 anni, già ct dal 2006 al 2010: successo nella Copa America del 2007, poi la Confederation Cup nel 2009 e infine il mondiale in Sudafrica, chiuso ai quarti di finale contro l'Olanda, che poi sarebbe arrivata fino alla finalissima contro la Spagna.

Certo, nulla a che vedere con la tragedia di due settimane fa, l'1-7 con la Germania e poi lo 0-3 con gli olandesi nella finale del terzo posto, e le ovvie dimissioni di Felipe Scolari. Eventi che hanno indotto la Federcalcio ad affidare a Gilmar Rinaldi, potentissimo procuratore, nonché campione del Mondo col Brasile nel 1994, in campo c'era anche Dunga nella finale vinta ai rigori contro l'Italia, la ricostruzione dello staff tecnico della Nazionale. Dal 2006 al 2010, Dunga ha diretto 60 partite, con 42 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte.

In sette giorni, tutto si è concluso. E la scelta è arrivata anche in presenza di un cambio al vertice della presidenza della Federcalcio brasiliana, Del Nero subentrerà all'attuale numero uno, Marin. Dunga va bene a tutti e due.