Il capolavoro Ancelotti

10:35 - Un’altra semifinale di ritorno, un altro capolavoro. Bayern-Real 0-4 come Milan-Manchester Utd 3-0 del 2 maggio 2007. Con un primo tempo travolgente come quello di Istanbul. Con momenti di delirio puro come in Milan-Deportivo 4-1, andata dei quarti della Champions 2003/04. Il trionfo di Monaco di Baviera entra nella storia del Real Madrid e in quella personale di Carlo Ancelotti, ottavo allenatore a disputare la finale di Coppa dei Campioni con 2 squadre diverse.

A TUTTO TEMPO E A TUTTO CAMPO – Il Real ha interpretato magnificamente una partita difficilissima. Ancelotti l’ha vinta, ancora una volta, con la forza della semplicità. Ha confermato il suo equipo de memoria, la squadra che si recita a memoria tanto è costante la scelta degli 11 titolari. Ha difeso con ordine senza mai rinunciare alle ripartenze. Ha sfruttato la ripetitività della manovra del Bayern per colpirlo in maniera altrettanto ripetitiva ma letale. Ha messo a nudo i limiti dell’integralismo di Guardiola, incapace di trovare una strategia alternativa e costretto a togliere a fine primo tempo il suo centravanti Mandzukic, schierato al ritorno nonostante il fallimento di sei giorni prima a Madrid. Ha giocato, come ama ripetere il suo maestro Arrigo Sacchi, a tutto tempo e a tutto campo. Sin prisa y sin pausa, come dice Benitez. Senza fretta e senza pausa.

LA CALMA DEI FORTI - A volte il pregio più grande di un uomo si tramuta nel suo maggior limite. Ogni sportivo è un uomo e la flemma emiliano-oxfordiana di Ancelotti è stata la sua dote distintiva. Nel bene e nel male. Con un po’ di adrenalina in più avrebbe quasi certamente evitato i disastri di Istanbul e La Coruña sulla panchina del Milan. E forse non avrebbe perso due scudetti in extremis con la Juventus. Ma senza la sua calma e il suo equilibrio non sarebbe riuscito a superare questi traumi per tornare ancora più forte né avrebbe saputo gestire così serenamente l’eredità di Mourinho al Chelsea e a Madrid. Il suo Real è nato davvero dopo la disfatta del Clasico di andata al Camp Nou, giocato con Sergio Ramos improbabile mediano e Bale sostituito dopo un’ora per la disperazione. Carletto il Pacificatore (“Tranquelotti”, cit. “Marca”) ha preso quella sconfitta come trampolino di lancio e non si è praticamente più fermato. Ha vinto la Coppa del Re proprio contro il Barça, vendicandosi anche del 3-4 subìto al ritorno in campionato, e ha riportato il Real in finale di Champions dopo 12 anni grazie a Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo. Mourinho aveva esasperato le loro personalità, con la calma dei forti Carletto li ha riavvicinati e trasformati da nemici in padroni della notte di Monaco. Finita nell’abbraccio forte, sentito e simbolico dopo il gol del 4-0.