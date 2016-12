Il calcio ricorda Morosini a due anni dalla morte

11:15 - A due anni di distanza dal quel tragico pomeriggio del 14 aprile 2012, il mondo del calcio - e non solo - ricorda lo sfortunato Piermario Morosini, calciatore del Livorno morto in campo per un arresto cardiaco durante la partita contro il Pescara. La società amaranto l'ha voluto onorare prima della partita del Picchi contro il Chievo, mentre sin dalla prima mattina diversi ex compagni e colleghi hanno scritto messaggi d'affetto per il "Moro".

Primo su tutti il centrocampista del Sassuolo, Ezequiel Schelotto, che su Twitter ha scritto: "Voglio iniziare la giornata con un pensiero per #Morosini..il tuo ricordo è sempre vivo in noi" lanciando l'hashtag #Moroneinostricuori insieme a una foto della cerimonia organizzata dal Livorno prima del match perso contro il Chievo. Poco dopo è stato il turno di Badu, ex compagno di Morosini all'Udinese, rivolgere un pensiero all'amico scomparso con un messaggio in inglese, tradotto: "Non abbiamo mai dimenticato la perdita di Morosini, 2 anni oggi. Riposa in assoluta pace".