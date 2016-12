Il Cagliari parla in "limba" ai suoi tifosi, campagna abbonamenti in sardo

16:32 - Tradizione, etica del lavoro, passione e spirito sacrificio. Quattro concetti fondamentali espressi da altrettanti slogan in lingua sarda per la nuova campagna abbonamenti del Cagliari 2014-2015 targata Zeman. Il commento del tecnico al capitano Conti con il figlio: "Truncu e figu, hastu e figu" (Tale il padre, tale il figlio). Fino al 4 agosto è in vendita il diritto di prelazione sui tutti i settori: Curva Nord Inferiore, Tribuna Centrale e Tribuna Autorità.



In attesa dei tempi di rilascio delle autorizzazioni che consentiranno di aumentare la capienza dello Stadio Sant'Elia a dodicimila posti, sarà possibile sempre dal 5 agosto, riservare un posto in questi settori nel Cagliari Point di viale La Playa per effettuare la prenotazione. L'acquisto ed il pagamento del titolo, precisa la società avverranno in una seconda fase, ad agibilitaà ottenuta.