Il Bayern Monaco combatte l'assenteismo degli abbonati 

13:43 - Il Bayern Monaco combatte l'assenteismo dei tifosi. Il club bavarese ha deciso che chi assisterà a meno di 8 gare casalinghe vedrà annullato l'abbonamento per assistere agli incontri all'Allianz Arena. La decisione è stata comunicata agli abbonati questa mattina tramite una lettera: nel mirino ci sono 5.200 tifosi "colpevoli" di non seguire la propria squadra da vicino. L'eventuale revoca dell'abbonamento arriverà a fine stagione.

Il portavoce della società bavarese ha spiegato la decisione al Der Spiegel: "Ci sono troppi abbonamenti inutilizzati. Vogliamo preservare l’atmosfera sugli spalti".