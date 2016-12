Il Bari scende in tavola: cioccolato e patatine 

11:24 - Cioccolatini, patatine e vino: c'è di tutto nel progetto enogastronimico dell'FC Bari 1908. Il nuovo presidente Paparesta ha svelato il progetto con Planete Affaires: "Gli obiettivi dell’iniziativa sono sia di natura economica che promozionale. In sostanza il consumatore finale sarà interpretabile come il 12° uomo in campo perché con la sua adesione al progetto contribuirà a sostenere finanziariamente il Club e, dunque ad alimentarne la competitività. Inoltre questa operazione avrà anche la funzione promuovere il marchio FC Bari 1908 attraverso canali tradizionali in ambito sportivo, ma anche enogastronomico". Fondamentale anche il valore educativo dell’iniziativa. Sono previsti incontri nelle scuole medie che avranno il fine di educare i ragazzi ad un uso corretto e salutare dell’alimentazione.