Il Bari a Paparesta per 4,8 milioni 

11:22 - Il Bari è di Gianluca Paparesta. La cordata capitanata dall'ex arbitro e opinionista Mediaset Premium ha vinto la terza asta e si aggiudicato il club di Serie B per la cifra di 4,8 milioni di euro. Venerdì 23 maggio alle ore 16 appuntamento dal notaio per le firme. Paparesta ha battuto Antonio Cipollone, che si è fermato 4,6 milioni, la coppia Izzo-Canonico e Rosati. La squadra si chiamerà Fc Bari 1908.

Secondo alcuni rumors dietro a Paparesta ci sarebbe una cordata di imprenditori irlandesi. In Tribunale all'annuncio del giudice De Simone i tifosi sono esplosi di gioia. E' l'inizio di una nuova era per il Bari.

"Un grande progetto per una grande piazza e una grande tifoseria". Sono queste le prime parole di Gianluca Paparesta poco dopo l'aggiudicazione provvisoria del ramo sportivo della fallita As Bari. Chi sono gli investitori? "Lo saprete al momento della stipula davanti al notaio".