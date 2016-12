Il Barcellona vuole far cassa e i tifosi lo contestano: Messi non è più incedibile

11:28 - Prima l'eliminazione in Champions, poi la sconfitta nella finale di Coppa del Re. E, a latere, una Liga che si fa sempre più complicata. Il Barcellona è nella bufera, tutti sotto accusa: ovviamente il Tata Martino, contestato dal tifo barcelonista, ma anche Leo Messi. Paradossale ma vero: anche La Pulce è finita infatti nel mirino di una tifoseria che dopo la sconfitta contro il Real Madrid non ha risparimiato insulti pesanti anche al quattro volte Pallone d'Oro, accolto al grido di "mercenario" e accusato di scarso impegno e poca concentrazione, più focalizzato sul prossimo Mondiale che non sul finale di stagione blaugrana. E allora, scrive il quotidiano madrileno As, il rinnovo a 25 milioni di euro l'anno chiesto dall'argentino non solo si complica, non solo si allontana ma addirittura potrebbe diventare l'assist per una separazione che all'interno della giunta direttiva del Barcellona non è più vista come un tabù e che anzi, giorno dopo giorno, viene sempre più letta come un'opportunità per rifondare la squadra. Voci già rimbalzate nelle settimane scorse e ancor più pressanti a maggior ragione ora che la situazione è precipitata: rumors che assieme alla supposta ideosincrasia tra Leo e Neymar rafforzano le mire di Psg, City e Chelsea che per Messi sarebbero disposti a vere e proprie follie. In primis, scrive sempre As dando per scontato che il blocco del mercato blaugrana stabilito dalla Fifa verrà superato con le controdeduzioni preparate dal club, quella di sborsare una cifra non lontana dai 200 milioni di euro per allontanarlo dalla Catalogna.