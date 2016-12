Il Barcellona contrattacca: indagate il Real per Kakà, Pepe, Bale...

11:13 - A' la guerre comme a' la guerre. Senza esclusione di colpi, fino in fondo. Accuse e controaccuse. Real contro Barcellona, Castiglia contro Catalogna. Calcio e politica, centralismo e autonomia. Tutto si mischia e tutto si lega nello scontro innescato dal caso Neymar e dall'indagine del giudice Ruz sulle modalità di pagamento dell'attaccante brasiliano. Un terremoto che ha portato alle dimissioni del presidente blaugrana Rosell, una scossa che dal Montjuic si è propagata sino a Plaza Mayor, con i media schierati dall'una e dall'altra parte a far da vettore. L'ultimo affondo, in ordine di tempo è quello del Mundo Deportivo, quotidiano catalano storicamente legato al Barça. Sei domande, sei stilettate, sei affondi diretti: rivolte a chi sta indagando sul club amico, indirizzate ai colori ostili. Prima questione: perché se si vuole far chiarezza sul caso Neymar non si fa altrettanto su quello che riguarda Kakà (con tanto di cifre riguardo a quanto speso ufficialmente per il cartellino del giocatore e quanto versato "ufficiosamente" secondo il quotidiano al padre Bosco Leite)? Secondo: perché non si indaga sul trasferimento di Bale dal Tottenham al Real? Perché i dubbi avanzati dell'eurodeputato olandese Der Jan Eppink sul finanziamento di Bankia a Perez sono caduti nel vuoto? Terza domanda: come mai i sospetti di malversazione avanzati dalla Commissione Europea sulla permuta di terreni per il nuovo Bernabeu sono lettera morta a Madrid? E poi ancora: il caso Pepe? E quello Varane? Due trasferimenti con manovre sospette per il giornale catalano. E infine, sesta e ultima questione: perché sull'enorme debito del Real con il fisco spagnolo (circa 600 milioni) non si indaga, non si fa chiarezza? Insomma, come detto, a' la guerre comme a' la guerre. Senza esclusione di colpi. Fino in fondo, dove il calcio fa solo da sfondo.