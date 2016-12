Il Barça alla Juve: "Difese perfette" 

23:09 - "Barcellona e Juventus, difese perfette". A dirlo sono i blaugrana con tanto di nota sul proprio sito ufficiale perché sono le uniche due squadra a non aver ancora subito dei gol in questo avvio di stagione tra campionato e Champions League. Gli spagnoli hanno voluto sottolinearlo e hanno utilizzato i numeri. Elogi anche per Roma e Inter che hanno subito solo una rete in Serie A, come Porto e Colonia nei loro rispettivi campionati.