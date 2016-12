Iker cuore di papà: il secondo titolo di Martìn Casillas

11:32 - Dopo aver vinto la sua terza Champions League, il capitano del Real Madrid Iker Casillas ha postato una foto del successo completamente speciale. Per i Merengues è stata la tanto sognata Decima, ma il portiere ha postato la foto di suo figlio Martìn con in bocca la medaglia d'oro della Uefa: "E' il suo secondo titolo" ha sottolineato, dopo la Coppa del Re. Come inizio non c'è male.