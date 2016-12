Idea clamorosa: il Cagliari pensa a Galliani 

17:36 - Il Cagliari pensa a Galliani: la notizia riportata da Tuttosport ha del clamoroso. Il presidente rossoblù Cellino è in trattativa con la famiglia Al Thani che potrebbe entrare in società: le parti hanno pensato all'ad del Milan come dirigente per il futuro. Nei giorni scorsi a Ginevra Cellino ha firmato il nuovo contratto di sponsorizzazione con la MSC Crociere e c'erano presenti anche due rappresentati della ricchissima famiglia di Abu Dhabi.

Proprio dall'incontro di Ginevra è uscita l'idea Galliani. Cellino avrebbe già presentato un'offerta per i prossimi 3 anni al dirigente rossonero. Per l'ad è tornato il sereno al Milan e quindi dovrebbe rifiutare gentilmente la proposta, ma da qui a giugno le cose potrebbero cambiare.