Ice bucket, Juan Jesus nomina il presidente Thohir

17:48 - Il difensore centrale dell'Inter punta in alto e nomina, per l'Ice bucket challenge, il presidente Erick Thohir. Convocato dall'ex interista Coutinho, il brasiliano ha accettato la sfida rovesciandosi sulla testa un secchio di acqua ghiacciata. Ma la catena di solidarietà - l'iniziativa è infatti finalizzata alla raccolta fondi per la lotta alla Sla - non si arresta. I prossimi saranno, oltre a Thohir, l'ex capitano Zanetti e Hernanes.