Ice bucket challenge, doccia gelata per Didier Drogba

11:53 - Non si arresta la febbre dell'Ice bucket, l'iniziativa virale per raccogliere fondi per la ricerca sulla Sla. Questa volta è toccato a Didier Drogba che, in costume nero, ha fatto la sua doccia gelata e ha poi sfidato sia Bono Vox degli U2 che José Mourinho, suo allenatore al Chelsea. Lo Special One ha prontamente eseguito e, dopo aver postato il video, ha nominato il cantante canadese Bryan Adams.