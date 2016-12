Icardi provoca Maxi Lopez: nuove foto con i figli 

21:03 - Non è ancora terminato lo scontro a distanza fra Mauro Icardi e Maxi Lopez. Dopo che il sampdoriano ha chiesto al collega di non postare altre foto coi figli sui social, l'interista ha scelto la via della provocazione. E su Twitter ha proposto altri scatti, uno dei quali col piccolo Valu: "Facendo un riposino con Valu. Con vista su San Siro" ha scritto Maurito. Poi l'attacco all'ex amico: "Chi ti dà la carica? Quelli che non vedi da 10 giorni?".

La triade più famosa del calcio italiano non vive un buon momento: "Chi ti dà la carica? Quelli che è da 1 settimana o 10 giorni che non vedi? E neanche hai chiamato - continua il tweet al veleno di Icardi -. Hahaha @wanditanara #0carica". Il riferimento è alle parole di Maxi che aveva spiegato in un'intervista come fossero i figli a caricarlo per svolgere bene il suo lavoro e andare avanti nella vita. Poi il pomeriggio di Maurito è andato avanti. E su Twitter sono apparse le foto di un allegro pomeriggio trascorso a Venezia, in gondola, con Wanda e due dei tre figli di Maxi Lopez e della show girl argentina.

Durmiendo una Siesta con Valu!! Que linda vista al Estadio!! #SanSiro @wanditanara pic.twitter.com/z9cDTrP24B

— Mauro Icardi (@MauroIcardi) 9 Aprile 2014