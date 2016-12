Icardi-Monaco? "No, resta all'Inter al 100 per cento"

09:40 - Il procuratore di Icardi, Abian Morano, in esclusiva a Sport Mediaset rispedisce nel Principato le avances del Monaco: "Non c'è mai stata nessuna offerta o contatto con il Monaco, Icardi è al 100% interista e in questo momento vuole solo vincere con l'Inter", ha detto al telefono a Marco Barzaghi.

Si chiude così un (breve) tormento di mercato che a inizio settimana aveva fatto presagire un clamoroso passaggio di Icardi al Monaco, aprendo così un vuoto al centro dell'attacco interista.