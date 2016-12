Icardi-Maxi ci risiamo: "Wanda mi vuole così"

17:13 - Ci eravamo illusi: dopo la doppietta contro la Samp, Icardi aveva pubblicato un tweet tenero, riferito a una cena in famiglia, e poi a letto presto. Un uomo nuovo? Macchè. Stamattina sempre via Twitter Icardi torna a provocare, in maniera decisamente pesante: la foto è della sua mano che guida, ma il gesto fatto è quello delle "corna", condito dalla domanda: "Perchè Wanda mi chiede di guidare così?". Incredibile. Come non bastasse, poi, ecco un'altra provocazione: foto ad Appiano con il figlio del blucerchiato che, solo pochi giorni fa, gli aveva intimato di non postare altre immagini del suo bimbo.

