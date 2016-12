Ibson lasciato solo: il Bologna sospende 4 dirigenti distratti

16:51 - Ibson Barreto da Silva ha 30 anni. E' brasiliano, è centrocampista ed è stato appena acquistato dal Bologna. D'accordo, non è Zico o Falcao, o Hernanes per restare ai giorni nostri. Ma dimenticarsi del suo arrivo nel nuovo club, nemmeno un dirigente ad accoglierlo all'aeroporto per fargli conoscere la nuova realtà calcistica, è desolante, antipatico e soprattutto una imperdonabile leggerezza. E così il presidente del Bologna, Guaraldi, già alle prese con la crisi di squadra e società, si è infuriato a tal punto da sospendere quattro dirigenti del club a loro modo coinvolti in questa incredibile gaffe.

La nota di agenzia riporta quanto segue.

Il presidente del Bologna Albano Guaraldi ha sospeso temporaneamente quattro dirigenti del club: il collaboratore tecnico Adriano Polenta, il segretario generale Luca Befani, il responsabile della comunicazione Carlo Caliceti e Andrea Battacchi, componente dello staff del marketing.

All'origine della decisione del presidente ci sarebbe una forte arrabbiatura per come è stato gestito l'arrivo del brasiliano Ibson, nuovo acquisto che - secondo alcune ricostruzioni - non sarebbe stato accolto da nessun rappresentante del club al suo arrivo in aeroporto. La posizione dei quattro sarà comunque discussa nel cda, previsto per mercoledì.

La situazione in casa Bologna è tesa per diversi motivi, tra cui la classifica, dopo la sconfitta con l'Udinese. Inoltre il rapporto con la tifoseria e' incrinato da tempo: il presidente Guaraldi è da mesi oggetto di contestazione da parte della curva, che nell'ultima partita ha chiesto anche le dimissioni di Gianni Morandi da presidente onorario, per le ormai note vicende seguite ai cori anti-Napoli.