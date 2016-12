Ibrahimovic diventa un'app: esce Zlatan Unplugged

15:55 - Nell'era della tecnologia, anche Zlatan Ibrahimovic può diventare un'app. In Francia negli stores multimediali è possibile scaricare dal primo maggio un'applicazione chiamata Zlatan Unplugged che fornisce novità in temporeale relative al fuoriclasse svedese del Psg. E' stato lo stesso Ibra a lanciarla sul suo profilo Twitter: "Oggi lancio la mia app 'Zlatan Unplugged': un canale diretto per parlare della mia vita attorno al calcio".

Il primo aggiornamento è una frase dello stesso Ibrahimovic riguardo al finale di stagione e al suo infortunio: "Nella prossima giornata possiamo chiudere il discorso campionato - le parole di Zlatan -. Spero di essere in campo per garantire il successo". Lo sperano anche i tifosi del Psg.