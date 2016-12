Ibrahimovic al veleno su Thiago Silva e David Luiz: "Cercateli su Instagram" 

20:56 - Sempre Ibrahimovic, protagonista in campo e fuori. Prima regala la Supercoppa al Paris Saint Germain con una doppietta e poi attacca il capitano della squadra e l'acquisto più costoso dell'estate parigina. "Volete notizie di Thiago Silva e David Luiz? Cercate su Instagram" ha dichiarato lo svedese dopo la partita con il Guingamp. Il concetto è chiaro: se ci tenete alla squadra, sacrificate qualche giorno di vacanze e tornate a lavorare con noi.

L'ex milanista è nervoso. In settimana ha bacchettato il Psg per le troppe iniziative pubblicitarie durante la tournée cinese che disturberebbero la preparazione della squadra. Ibra vuole vincere la Champions, si sa, e la prossima potrebbe essere una delle ultime stagioni utili per centrare l'obiettivo che rincorre da un'intera carriera. Quindi, lo svedese non ammette distrazioni e non fa sconti ai compagni di squadra più blasonati. Anche per loro vale la regola di Ibra: più lavoro e meno... Instagram.