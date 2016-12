Ibra, gomitata ad Alaba e rischio prova-tv: "Datemi 40 giornate"

21:51 - Non ha segnato - suo comunque l'assist per il pareggio di Zengin - e non ha giocato ai suoi livelli. Nervoso, a detta dei suoi compagni di squadra. Frustrato secondo gli avversari. Insomma, l'1-1 tra l'Austria e la Svezia va in archivio con uno Zlatan Ibrahimovic protagonista più che altro per la gomitata rifilata ad Alaba: voleva solo proteggersi o ha cercato l'avversario? Il caso c'è, il rischio di prova tv pure. Da qui il commento sarcastico dell'attaccante del Psg: "Datemi pure 40 giornate".