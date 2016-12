Ibra cacciatore in uno spot: proteste animaliste

14:33 - Ibrahimovic fa sempre discutere, anche in versione testimonial. Alcuni militanti dell'associazione animalista Centopercentoanimalisti hanno infatti affisso sui cancelli della sede bolognese di Volvo Italia numerose locandine per protestare contro il nuovo spot pubblicitario "pro-caccia" della casa automobilistica, che ha come protagonista proprio il calciatore svedese. Lo spot, denuncia l'associazione, "mostra Ibrahimovic che, dopo una preparazione stile Rocky dei poveri, esce per una battuta di caccia sulla neve. Viene mostrata in positivo la figura del cacciatore, e questo è per noi inaccettabile".