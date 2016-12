Ibra al Psg sta benone. Ma mangia male 

17:49 - Nostalgia della cucina di Appiano Gentile, casa interista. O quella di Milanello, feudo rossonero. O della tradizione mediterranea, molto nostrana (italiana). Tant’è che nemmeno la noblesse parigina e l’alta cucina francese sono riuscite nell'intento di far “innamorare” tre stranieri che in Italia hanno fatto molto, se non moltissimo.

Stiamo parlando di Ibrahimovic, Thiago Motta e Maxwell, protagonisti in varie stagioni e a vari livelli del calcio milanese (nonché juventino per Ibra e genoano per Motta) che da due-tre stagioni illuminano la scena dello straricco Paris St Germain.

E’ una ricchezza ostentata, con acquisti e ingaggi stramilionari, successi che stanno arrivando copiosi e anche un “caso” curioso di cucina che vede protagonista, soprattutto, Zlatan Ibrahimovic. Il quale, assieme ai due compagni ex interisti, non trova di suo gradimento la mensa del club poco propensa a seguire le sue esigenze di dieta personalizzata e calibrata secondo canoni molto vicini alle abitudini italiani.

Così la scelta di assumere (a loro carico? Crediamo di sì) uno chef che prepara per tutti e tre pasti mirati, consegnati a domicilio: allungarsi la carriera vuol dire anche lasciare poco, niente, al caso.

Un affronto alle tradizioni culinarie francesi? Perlomeno a quelle del Paris St Germain. Per Ibra il servizio non è all'altezza. Tanto vale fare da soli.