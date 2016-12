Ibra ai brasiliani: "Sono costretto a cambiare i piani per le vacanze" 

22:07 - Dani Alves, Ronaldo e tutti brasiliani lo hanno chiamato in Brasile ai Mondiali con un video parodia. Ecco la risposta di Zlatan Ibrahimovic che per una volta non è stato scontroso e l'ha presa sul ridere: "Brasile, penso che sarò costretto a cambiare i piani per le vacanze...". Tutto era nato dalla dichiarazione dello svedese ("Un Mondiale senza di me non vale la pena di essere guardato") che non era piaciuto ai brasiliani.