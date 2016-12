Howard Webb ha detto basta: si ritira

17:23 - All'età di 43 anni e con 25 anni di carriera alle spalle, l'arbitro inglese Webb ha preso la sua decisione: si ritira dall'attività. L'ex agente di polizia di Rotherham, da molti considerato tra i migliori degli ultimi anni, ha detto "basta". Lascia dopo essersi tolto molte soddisfazioni. Il suo anno d'oro è stato il 2010, quando ha diretto sia la finale di Champions di Madrid tra Inter e Bayern sia quella dei Mondiali tra Spagna e Olanda.

Ha arbitrato in Premier League dal 2003, dopo anni di gavetta nelle serie minori. Dal 2005 è stato arbitro internazionale. Dal 2008 presente in ogni manifestazione importante della UEFA e della FIFA: dagli Europei del 2008 e 2012 ai Mondiali del 2010 e 2014, passando per le Confederations Cup del 2009 e 2013. Nell'ultimo Mondiale ha chiuso dirigendo il delicatissimo ottavo tra Brasile e Cile. Ora sarà direttore tecnico degli arbitri della Premier League. Nuova fase della sua carriera, non più sul campo ma dietro la scrivania. Good Luck Howard.